Beypazarı ilçesinde meydana gelen olayda, tavuk kümesinde çalışan E.D. (32) ve eşi F.D., patronları A.T.’nin kümes içerisindeki evinden yüklü miktarda altın ve nakit para çaldı.

Olayın ardından karı-koca gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlk ifadelerinde suçlarını itiraf eden çift, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla E.D. ve F.D. tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi.

Olayın Detayları

Kabaca Mahallesi’nde gerçekleşen hırsızlık, kümes çalışanları tarafından planlı bir şekilde yapıldı. Çiftin, patronun evindeki değerli eşyaları çaldığı ve suçlarını itiraf ettiği öğrenildi.