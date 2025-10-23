ABD Futbol Federasyonu (U.S. Soccer), 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken önemli bir işbirliğine imza attı. Türk girişimci Hamdi Ulukaya tarafından kurulan gıda markası Chobani, federasyonun “Resmi Besleme Ortağı” oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, “Hayalleri Besliyoruz” (Feeding the Dream) sloganıyla başlatılan ortaklık, kökleri Anadolu’ya dayanan bir başarı hikayesinin küresel sahnede yükselişini temsil ediyor.

Ortaklık kapsamında Chobani, ABD Futbol Federasyonu’nun tüm milli takımlarını ve teknik ekiplerini tek çatı altında toplayacak Arthur M. Blank Ulusal Antrenman Merkezi’nin kurucu ortağı rolünü üstlenecek.

Genç sporculara destek programları

Chobani, işbirliği çerçevesinde genç sporculara yönelik çeşitli sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirecek. Bu projeler arasında “Chobani Ball Kids”, antrenör gelişim programları ve gençlik futbol kulüplerine burs sağlayan “Soccer Forward Foundation” yer alıyor.

Ayrıca Chobani bünyesindeki gıda bilimciler, ABD Futbol Federasyonu’nun gelişim uzmanlarıyla birlikte antrenörlere beslenme ve eğitim teknikleri konusunda destek sunacak bir öğrenme platformu da oluşturacak.

La Colombe da “Resmi Kahve Ortağı” oldu

Chobani’nin yanı sıra Hamdi Ulukaya’ya ait La Colombe kahve markası da ABD Futbol Federasyonu’nun “Resmi Kahve Ortağı” oldu. Bu işbirliğiyle Chobani ve La Colombe ürünleri, reklam kampanyaları ve uluslararası maç etkinlikleri aracılığıyla 125 milyondan fazla ABD’li futbolsevere ulaşacak.

Hamdi Ulukaya: “Bu işbirliği potansiyeli beslemekle ilgili”

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, futbolun ve gıdanın insanları bir araya getirme gücüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“ABD Futbol Federasyonu ile yaptığımız bu işbirliği, sahadaki bir maçtan veya antrenmandan çok daha fazlası. Bu işbirliği potansiyeli beslemek, toplulukları güçlendirmek ve herkesin hayal kurabileceği, bu hayallerini gerçekleştirmek için eşit fırsatlar bulabileceği bir gelecek yaratmakla ilgili. Birlikte, yerelde başlayıp tüm topluma yayılan ortak bir amaç etrafında harika bir gelecek inşa ediyoruz.