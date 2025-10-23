HAK-İŞ Konfederasyonu, kuruluşunun 50. yıl dönümünü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Konfederasyon yetkilileri, aralarında HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın da bulunduğu ekipleriyle, çalışma hayatını takip eden basın mensuplarıyla dostluk maçı yaptı. Maç, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü kampüsündeki halı sahada gerçekleşti.

Takımlar sahaya, Türkçe ve İngilizce olarak “HAK-İŞ olarak tüm mazlum ve mağdurların yanındayız. Filistin'e selam, direnişe devam” yazılı pankartlarla çıktı.

Mahmut Arslan: “Önemli olan dostluk ve emek”

Maç öncesi açıklama yapan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, etkinliği kuruluş yıl dönümü kapsamında planladıklarını belirtti. Arslan, gazetecilere teşekkür ederek, “Bu bir dostluk maçı. Hak eden kazanır, ama yenilirsek de yenenleri tebrik ederiz. Burada faul yapmadan, birbirimizi incitmeden, mümkün olduğunca nezaketli bir mücadele olmasını istiyoruz. Önemli olan kazanmak veya kaybetmek değil. Burada emek kazanacak.” ifadelerini kullandı.

Arslan, ayrıca gazetecilerle sahada buluşmanın çalışma hayatında birlikte olmanın başka bir yolu olduğunu vurguladı:

“Bizi yenerlerse de emekçiler yenmiş oluyor. İşverenler yenmesin, işçiler kazanmış olsun.”

Basın mensuplarından dostluk mesajı

Basın mensupları adına konuşan NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen, HAK-İŞ’in 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, “Kim kazanırsa kazansın, kaybeden olmayacak. Hepimiz emekçiyiz, emek kazanacak. İyi bir maç olsun.” dedi.

Maçın sonucu ve ödüller

Dostluk havasında geçen karşılaşmada HAK-İŞ yöneticileri, basın mensuplarını 5-3 skorla mağlup etti. Maçın ardından Mahmut Arslan, kazandıkları kupayı bir dostluk sembolü olarak gazetecilerle birlikte kaldırdı. Her iki takım oyuncusuna günün anısına madalya takdim edildi.