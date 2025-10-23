TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) 24 Kasım’da boşalacak bir üyelik için 3 aday belirledi. Komisyon, AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun başkanlığında toplandı.

31 Başvurudan 1’i Şartları Sağlayamadı

Toplantıda, Alt Komisyon Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, başvurulara ilişkin raporu sundu. Alparslan, HSK üyeliği için 24 avukat ve 7 öğretim üyesi olmak üzere toplam 31 başvuru yapıldığını belirtti.

Alparslan, “Başvuran adaylardan yalnızca Avukat Ayşe Demirel, meslekte fiilen 15 yılını doldurma şartını taşımadığı için seçilme yeterliliğine sahip değildir” dedi.

“Anayasa’nın 159. Maddesine Uygun Yöntem Budur”

Komisyon Başkanı Özbudun’un oylamaya sunduğu rapor, kabul edildi. Ancak oylama yöntemi tartışmalara yol açtı.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, “Her aday için ayrı ayrı oylama yapılması gerekir. Aksi halde bu durum Anayasa’ya aykırıdır. Anayasa’nın 159. maddesi açık. Oylama tek aday üzerinden yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Bir Önceki Seçimde de Usule Aykırı Davrandınız”

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin de Anayasa’nın 159. maddesine vurgu yaparak, “Geçmişte yapılan uygulamalarda bu maddeye uyulmadı. Bu kez aynı hatanın tekrarlanmaması gerekiyor” diye konuştu.

CHP’li Milletvekilleri Komisyonu Terk Etti

Tartışmaların ardından yapılan oylamada ilk iki aday beşte üç çoğunlukla belirlendi. Son adayın belirlenmesinde AK Parti’nin kura yöntemi talebi üzerine CHP’li milletvekilleri komisyonu terk etti.

Üç Aday Belli Oldu

Komisyonda yapılan oylama sonucunda İsmail Ergüneş, Havva Nur Yurtsever ve Mustafa Naim Yağcı HSK üyeliği için aday gösterildi.

TBMM Genel Kurulu, önümüzdeki günlerde bu üç isim arasından birini HSK üyeliğine seçecek. Seçilen üye, 4 yılboyunca görev yapacak.