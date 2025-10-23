Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Eşref Rüya”, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yapımcılığını Tims&B Productions’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosunu Ethem Özışık ile Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Başarılı oyuncu Gizem Kala, dizide “Ayten” karakterine hayat verecek. Televizyon izleyicisinin son olarak “Kirli Sepeti” dizisinde izlediği Kala, “Eşref Rüya”da güçlü bir hikâyeyle ekranlara dönüyor.

Dizide Ahmet Rıfat Şungar’ın canlandırdığı Faruk karakterinin büyük aşkı olan Ayten’in yeniden ortaya çıkması, hikâyede taşları yerinden oynatacak. Faruk’un ihanetine rağmen “Milyon kere Ayten” dediği bu aşk, karakter için yeni bir sınavın başlangıcı olacak.

Yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan “Eşref Rüya”, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranların en çok konuşulan projelerinden biri olmayı sürdürüyor.