Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng’in, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile görüntülü görüşme gerçekleştirdiği ve her iki tarafın da en kısa zamanda yeni tur ticaret müzakereleri düzenlemeyi kararlaştırdığı belirtildi.

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng’in başkanlığındaki heyet, 24-27 Ekim tarihlerinde Malezya'ya giderek ABD tarafıyla ekonomik ve ticari istişarelerde bulunacak. İki taraf, bu yıl iki devlet başkanının gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde varılan önemli mutabakat doğrultusunda, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerine ilişkin önemli konuları ele alacak” ifadeleri kullanıldı.