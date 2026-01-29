ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde düzenlenen oturumda senatörlerin Venezuela ile ilgili sorularını yanıtladı. Rubio, ABD’nin Güney Amerika’daki çıkarlarını korumaya devam edeceğini vurgularken, askeri müdahale iddialarına da açıklık getirdi.

Rubio, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda size kesin olarak söyleyebilirim ki, Venezuela’da herhangi bir askeri harekât düzenleme niyetinde değiliz. Bunu beklemiyoruz ve planlamıyoruz.”

ABD Büyükelçiliği’nde Deniz Piyadeleri Görevde

Caracas’taki ABD Büyükelçiliği’nde deniz piyadelerinin görev yapmayı sürdüreceğini belirten Rubio, güç kullanımının yalnızca ABD personeline doğrudan bir tehdit oluşması durumunda gündeme gelebileceğini söyledi.

Rubio, askeri seçeneğin tamamen masadan kalkmadığını ancak mevcut koşullarda böyle bir plan olmadığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

“Yine de Başkan Donald Trump, ABD’nin ulusal çıkarlarını korumak için başkomutan olarak muhtemel seçenekleri asla göz ardı etmez.”

Venezuela Mesajı: Diplomasi Ön Planda

Rubio’nun açıklamaları, Washington yönetiminin Venezuela politikasında askeri müdahaleden ziyade diplomatik ve stratejik adımlara öncelik verdiği şeklinde yorumlandı.