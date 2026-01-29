Konya’da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, sabaha karşı yoğunluğunu artırdı. Kent genelinde görüş mesafesinin ciddi oranda azalması, özellikle trafikte aksamalara neden oldu. Sürücüler, düşük görüş nedeniyle yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Hava sıcaklığının 0 derece olarak ölçüldüğü kentte, sisli hava günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları ve hızlarını düşürmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Polis ekiplerinden trafik önlemi

Olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri, kent genelinde kritik noktalarda önlem aldı. Trafik ekipleri, sürücüleri sis nedeniyle dikkatli seyretmeleri konusunda uyarırken, sisin öğle saatlerine doğru etkisini yitirmesinin beklendiği bildirildi.