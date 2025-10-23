Keçiören Belediyesi, engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen “Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi ve Taraması” programında, özel gereksinimli çocuklara hem eğitim verildi hem de ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

Programa; Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcıları Emir Can Tunç ve Celal Biçer, CHP Grup Başkanvekili Hakan Ataoğlu, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Sağlıklı Gülüşler, Mutlu Yarınlar” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, engelli bireylere diş sağlığının önemi anlatıldı. Uzman diş hekimleri Doç. Dr. Mahmure Ayşe Tayman, Doç. Dr. Esma Sarıçam, Doç. Dr. Özer Alkan ve Doç. Dr. Yeşim Kaya tarafından diş fırçalama yöntemleri, çürüklerin önlenmesi, diş eti sağlığı ve ortodontik tedaviler hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerin ardından çocuklara diş muayenesi gerçekleştirilerek koruyucu sağlık önerileri verildi.

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, programda yaptığı konuşmada, engelli bireylerin her alanda desteklenmeye devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Belediyeyi kazanmadan önce, halkımızın ve özellikle dezavantajlı grupların yanında olacağımıza söz vermiştik. Bugün bu sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan’ın liderliğinde, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.”

Programın sonunda, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi doktorlarına çiçek takdim edildi. Etkinlik; müzik dinletisi, konser ve çeşitli aktivitelerle renklenirken, Keçiören Belediyesi tarafından katılımcılara diş fırçası, tişört ve şapka hediye edildi.