8 aydır cezaevinde tutulan gazeteci Ercüment Akdeniz, bugün tahliye edildi. Akdeniz’in serbest bırakılması, basın özgürlüğü ve ifade hakkı savunucuları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Akdeniz, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanıyordu. Bu suçlamayı reddeden Akdeniz ve destekçileri, tutukluluğun haksız olduğunu belirterek birçok kampanya düzenlemişti. Tahliyesi, basın özgürlüğü mücadelesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ercüment Akdeniz Kimdir?

Ercüment Akdeniz, Türkiye’de uzun yıllardır gazetecilik yapan deneyimli bir muhabir ve araştırmacıdır. Özellikle insan hakları, özgürlükler ve toplumsal konular üzerine yaptığı haberlerle tanınır. Akdeniz, siyasi baskılar ve çeşitli zorluklara rağmen mesleğini sürdüren gazetecilerden biridir.