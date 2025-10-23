Kanal D’nin fenomen dizisi “Eşref Rüya”, çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti. Eşref-Nisan aşkının Dinçer’in hain planlarına karşı verdiği mücadele, izleyiciyi ekrana kilitledi. İkilinin romantik anları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Gerilim dolu sahnelere rağmen birbirlerinin kollarında huzuru bulan Eşref ve Nisan, reytingleri de adeta aşkla yükseltti.

Son bölümüyle tüm izleyici kategorilerinde günün en çok izlenen dizisi olmayı başaran Eşref Rüya, rakiplerine fark attı.

Eşref Kıskançlık Krizine Girdi

Dizinin son bölümünde Dinçer’in, Eşref’i hapse attırmakla tehdit edip Nisan’a sözleşmeyi imzalatması dikkat çekti. Nisan, kendini “Ah Yar” şarkısının klip çekiminde bulurken Dinçer, Eşref’i kışkırtmak amacıyla Nisan ve rol arkadaşının samimi görüntülerini medyaya sızdırdı. Eşref’in kıskançlık krizine girdiği sahne ile Demet Özdemir’in “Ah Yar” performansı sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Zirve Değişmedi: En Çok İzlenen Dizi

Bölümde Çiğdem’in, Yakup Baba’yı Kadir’in öldürdüğünü tesadüfen öğrenmesi, ilerleyen bölümler için büyük ipucu olarak değerlendirildi. Final sahnesinde ise Eşref’in Dinçer’i tuzağa düşürmesiyle heyecan doruğa çıktı.

Eşref Rüya, aksiyon, gerilim ve romantizmi bir arada sunduğu son bölümüyle;

Tüm Kişiler kategorisinde 8,48 izlenme oranı ve 23,71 izlenme payı,

AB kategorisinde 5,63 izlenme oranı ve 18,20 izlenme payı,

20+ABC1 kategorisinde ise 8,56 izlenme oranı ve 23,50 izlenme payı elde ederek gecenin en çok izlenen dizisi oldu.

Tims&B Productions imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.