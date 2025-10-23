Star TV’nin çarşamba akşamları büyük ilgiyle izlenen dizisi “Sahipsizler”, güçlü hikayesi ve dikkat çeken kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. OGM Pictures imzalı, yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği diziye iki başarılı oyuncu daha katıldı.

Dizinin yeni bölümünde Edip Tepeli ve İpek Erdin izleyiciyle buluşacak. Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül’ün başrollerinde yer aldığı “Sahipsizler”de Tepeli, “Aras” karakterine; Erdin ise “Bade” rolüne hayat verecek.

Yeni bölümlerde Edip Tepeli, dizinin dikkat çeken karakterlerinden Devran’ın (Burak Berkay Akgül) iş dünyasındaki rakibi olarak hikâyeye dahil olacak. İpek Erdin ise Aras’ın yardımcısı rolüyle ekibe yeni bir soluk getirecek.

“Sahipsizler”, sürükleyici hikayesi, güçlü karakterleri ve sürpriz gelişmeleriyle çarşamba akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.