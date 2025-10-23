Adıyaman’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce yürütülen dosya kapsamında uyuşturucu ticaretine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı, eğitimli köpeğin de kullanıldığı operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerleri arandı. Aramalarda; metamfetamin, sentetik hap, 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, bu silahlara ait çeşitli çap ve özellikte fişekler, kesici aletler ile tarihi eser niteliğinde sikkeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.