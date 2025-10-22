“Anadolu’ya açılan kapı Sivas” temasıyla düzenlenecek etkinlikte, yöresel lezzetler, konserler ve kültürel gösterilerle dolu dolu bir program Ankaralıları bekliyor. Dört gün boyunca 10.00–22.00 saatleri arasında açık olacak etkinlikte ziyaretçiler; Sivas’ın eşsiz mutfağını, el sanatlarını, tarihini ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Etkinlik, Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından organize edilirken, çok sayıda kamu kurumu, belediye ve sivil toplum kuruluşu tarafından da destekleniyor.

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir olarak bilinen Sivas, bu yıl bir kez daha Ankara’da coşkuyla anılacak. “Tarihiyle, doğasıyla, insanıyla Sivas, başkentte buluşuyor” sloganıyla hazırlanan organizasyon, hem Ankaralıların hem de Sivas sevdalılarının buluşma noktası olacak.

Tüm vatandaşlar, 23–26 Ekim tarihleri arasında Keçiören Fatih Stadyumu’nda düzenlenecek Başkente 6. Sivas Günleri’ne davetli.