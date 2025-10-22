Türkiye’nin ilk aile sağlığı merkezi sigara bırakma polikliniği, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sincan Abdurrahim Karakoç Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’nde hizmete açıldı. Sağlık Bakanlığı’nın “Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Yönetmeliği”nin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, sigara bırakma hizmetleri artık birinci basamak sağlık kuruluşlarında da sunulmaya başladı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, yönetmelik doğrultusunda Türkiye’nin ilk aile sağlığı merkezi sigara bırakma polikliniğini faaliyete geçirdi. Açılış törenine Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe katıldı.

İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Ankara genelinde 460 aile sağlığı merkezi ve 1900’ün üzerinde aile hekimiyle hizmet verdiklerini belirterek, “Eğitim aile sağlığı merkezleri hem sağlık hizmeti hem de eğitim işlevi gören önemli yapılardır. Bağımlılıkla mücadelede sigara bırakma polikliniklerini yaygınlaştırmaya öncelik veriyoruz” dedi.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ise Türkiye genelinde sigara bırakma polikliniği sayısının 850’ye ulaştığını, yıl sonuna kadar bu sayıyı bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Demirkol, “1300’e yakın gezici timimiz ve yaklaşık 4 bin personelimizle vatandaşlarımızın bulunduğu alanlarda tütünle mücadele farkındalığı oluşturuyoruz. Mobil sigara bırakma aracı sayımız da 225’e yaklaştı” ifadelerini kullandı.