Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde su kuyusunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet şüphelisi olduğu belirlenen 41 yaşındaki Deniz Boyacı, Aydın’da jandarma ekiplerince yakalandı. Boyacı’nın, daha önce 4 kişiyi öldürmekten hüküm giydiği ve açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmediği ortaya çıktı.

Olay, 19 Ekim sabahı Çaycuma’nın Perşembe beldesine bağlı Koramanlar köyü kırsalında meydana geldi. Hayvan otlatan köylüler, bir su kuyusunda ceset görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, cesedi kuyudan çıkararak Çaycuma Devlet Hastanesi morguna götürdü. Teşhis için çağrılan aile, cesedin 12 Ekim’den beri kayıp olan kızları Hasret Akkuzu’ya ait olduğunu belirledi. Genç kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı. Ancak cinayet şüphelisi olarak aranan Deniz Boyacı’ya ulaşılamadı. Yapılan teknik takip sonucu Boyacı’nın Aydın’da saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Boyacı, sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Deniz Boyacı’nın suç geçmişi ise dikkat çekti. 2001 yılında, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Koramanlar Mahallesi’nde Ahmet Kavak, birlikte yaşadığı Ayşe Akça ve iki çocuğunu bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla 17 yaşında tutuklandığı ve uzun yıllar cezaevinde kaldığı öğrenildi. 2016’da tahliye olan Boyacı, daha sonra Konya’da bir müteahhitin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla yeniden tutuklanmış, 12 yıl hapis cezası almıştı. Açık cezaevinde bulunduğu sırada izinli çıkan Boyacı, geri dönmeyerek firar etti.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 6 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aydın’da yakalanan Deniz Boyacı’nın ise sorgusu için Zonguldak’a götürüleceği bildirildi.