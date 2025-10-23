Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi’nde eğitim gören 2’nci dönem hakim-savcı yardımcılarıyla bir araya gelerek genç hukukçulara önemli mesajlar verdi. Bakan Tunç, “Sizler adaletin tecellisi yolunda Türkiye Yüzyılı’na damga vuracak kişilersiniz. Türkiye Yüzyılı, adaletin de yüzyılı olacak” dedi ve genç hukukçuların kürsüye daha güçlü çıkacağını vurguladı.

Bakan Tunç, hakim-savcı yardımcılarının akademide ve adliyelerde edinecekleri tecrübelerle yargıda kaliteyi artıracaklarını belirterek, Türkiye’de adaletin toplumsal barış ve huzurun teminatı olduğunu söyledi.

Yargıda Fiziki ve Teknolojik İmkanlar Geliştiriliyor

Tunç, son 23 yılda adliyelerde önemli fiziki gelişmeler kaydedildiğini aktararak, 78 adliye sarayından 387 yeni müstakil adliye binasına ulaşıldığını, 68 yeni projenin ise yatırım programında olduğunu belirtti. Ayrıca UYAP sisteminin geliştirilmesi ve teknolojik altyapının güçlendirilmesiyle yargı hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırıldığını ifade etti.

Hakim-Savcı Yardımcılığı Sistemi ile Yargıda Kalite Artacak

Bakan, hakim-savcı yardımcılığı sistemine geçilmesinin yargıda kaliteyi artırmayı hedeflediğini ifade ederek, genç hukukçuların bu süreyi tamamladıktan sonra ülke ve millet hizmetinde en iyi çalışmaları yapacaklarını söyledi.

4’üncü Yargı Reformu ve 11’inci Yargı Paketi

Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4’üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi ile yargı hizmetlerinin gecikmeksizin, öngörülebilir ve güvenilir şekilde yürütülmesini amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, 11’inci Yargı Paketi çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamaları, Türkiye’de yargı kalitesinin artırılması ve genç hukukçuların eğitimine verilen önemin altını çizdi.