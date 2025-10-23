Ankara'nın gözde müzelerinden biri olan Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, kültür ve sanat dolu özel etkinliklerine bir yenisini ekliyor. Türk alternatif müziğinin en özgün seslerinden Nilipek, 23 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de müzenin eşsiz atmosferinde dinleyicilerle buluşacak.

2015 yılında yayınladığı “Sabah” albümüyle müzik dünyasında dikkat çeken Nilipek, “Döngü” (2017) ve “Mektuplar” (2020) albümleriyle hikâye anlatımında farklı boyutlara ulaşarak geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. 2024 yılında yayımladığı “Uydurduğumuz Oyunlarla” albümü ise, duygusal derinlik ve şiirsel sözleri minimal ama etkileyici düzenlemelerle harmanlayarak müzikseverlere yeni bir deneyim sunuyor.

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nin sıcak ve samimi atmosferinde gerçekleştirilecek olan bu ayakta konser, keyifli içecekler ve kokteyller eşliğinde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Nilipek’in büyüleyici sesi ve özgün yorumlarıyla dolu bu özel etkinlik, alternatif müzik tutkunlarının kaçırmaması gereken bir fırsat olacak.