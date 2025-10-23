Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Bodo/Glimt karşısında 3-1 kazandıkları maçta iki gol atan Victor Osimhen, Galatasaray’ın skor üretiminde kritik rol oynamaya devam ediyor.

14 Eylül 2024’te Çaykur Rizespor karşısında sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyen Osimhen, bugüne kadar çıktığı 61 resmi maçta toplam 147 gol üretirken, Galatasaray’ın attığı gollerin yaklaşık yüzde 28’ini tek başına kaydetti.

Şampiyonlukta Büyük Katkı

Geçen sezon Trendyol Süper Lig’de 30 maçta 26 gol atan Osimhen, gol krallığına ulaşarak Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda en büyük silahı oldu.

Kariyer Sezonunu Yaşadı

2024-2025 sezonunda kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Nijeryalı santrfor, 41 resmi maçta 37 gol atarak Galatasaray formasıyla bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını kazandı.

Rekor Bedelle Transfer Oldu

Osimhen, geçtiğimiz yaz Napoli’den 75 milyon avro bedelle transfer edilerek Türkiye tarihinin en pahalı futbolcusu oldu. Bu bonservis bedeliyle Türk futbolunda transfer rekorunu kırdı.

2025-2026 Sezonunda da Formda

Bu sezon çıktığı 8 maçta 5 gol kaydeden Osimhen, Trendyol Süper Lig’de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3 golle takımının skor yükünü taşımaya devam ediyor.

Avrupa Kupalarında Rekor Kırdı

Bodo/Glimt karşısında attığı 2 golle Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında üst üste 7 maçta gol atan ilk oyuncu oldu. Bu performansıyla eski milli santrfor Burak Yılmaz’ı geride bıraktı ve kulüp tarihine geçti.

Victor Osimhen, Galatasaray’da gösterdiği yüksek performansla hem lig hem de Avrupa arenasında rekorlara imza atmaya devam ediyor.