Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Aralık’ta yapılacak olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2) için başvurular başladı.

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2025-Kaymakamlık/2 sınavı başvuruları 30 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını bugünden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri, ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.

Sınava ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru şartlarına, ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan 2025-Kaymakamlık/2 Sınavı Kılavuzu aracılığıyla ulaşılabiliyor.