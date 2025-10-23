Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bazı basın yayın organlarında yer alan “İçişleri Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Mansur Yavaş’a savunma için bir hafta süre verdi” şeklindeki haberler üzerine kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı.

ABB’den yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin ardından “kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapılmasının zaruri hale geldiği” vurgulandı. Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adının geçmediği bir iddianameyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talebinde bulunduğu belirtildi.

Kamuoyunda “konser soruşturması” olarak bilinen süreçte daha önce Mülkiye Müfettişleri tarafından kapsamlı bir inceleme yapıldığı ve bu süreçte Mansur Yavaş’ın ifadesine başvurma gereği dahi görülmediği hatırlatıldı. Son gelişme kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İçişleri Bakanlığı’nın belediyeye müfettiş gönderdiği ve soruşturulması istenen konuların incelendiği ifade edildi. ABB açıklamasında, Mansur Yavaş’ın bu süreçte yazılı ifade verdiği ve “olağan sürecin işlediği” vurgulandı.

Açıklamada, “7 günlük süre verildi” iddialarına da değinilerek şu ifadelere yer verildi: “Mülkiye soruşturmalarında savunma için rutin olarak tanınan 7 ila 10 günlük standart bir süre vardır. Söz konusu süre, bu rutin uygulamadan ibarettir.”

Son olarak açıklamada, sürecin sonunda Mülkiye Müfettişi’nin talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni verip vermeme yönünde karar vereceği, soruşturma izni verilmesi halinde ise yasal itiraz yollarının açık olacağı ifade edildi.

ABB, açıklamasını “Süreç olağan şekilde devam etmektedir.” ifadeleriyle sonlandırdı.