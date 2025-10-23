Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen tarafından yapılan açıklamada, “Danimarka Başkanlığı altında, AB bugün 19’uncu yaptırım paketini kabul etti. Rusya'nın en büyük gelir kaynağı olan petrol ve gazı durdurmaya yönelik kararlı bir adım, artı olarak gölge filo önlemlerinin devamı. Buna ek olarak ABD'nin yeni yaptırımları da eklenince, bu durum Rus ekonomisi üzerinde ciddi bir etki yaratacaktır” ifadeleri kullanıldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da 19’uncu yaptırım paketini kabul ettiklerini bildirerek, “Bu paket, Rus bankaları, kripto borsaları, Hindistan ve Çin'deki kuruluşları ve diğerlerini hedef alıyor. AB, istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı koymak için Rus diplomatların hareketlerini kısıtlıyor. Putin'in bu savaşı finanse etmesi giderek zorlaşıyor” açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise konuya ilişkin açıklamasında, “AB üye ülkeleri, Rusya'ya yönelik 19’uncu yaptırım paketini onayladı. Saldırgana yönelik baskıyı yüksek tutmaya devam ediyoruz. İlk kez Rusya'nın savaş ekonomisinin kalbi olan gaz sektörünü hedef alıyoruz. Ukrayna halkı adil ve kalıcı bir barışa kavuşana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.