Denizlerdeki av yasağının, 1 Eylül itibarıyla sona ermesinin ardından balıkçılar yeniden denize açıldı. Ekim ayının sonlarına gelindiğinde deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle avcılığın yavaş olduğunu söyleyen DEM-BİR Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, Karadeniz'de yoğun hamsi popülasyonunun olduğunu söyledi. Geçen yıl denizde balık çeşitliliğinin daha yoğun olduğunu söyleyen Karabiber, "Palamut, istavrit, kolyoz, sardalya vardı. Bu yıl denizde yalnızca hamsi var. Palamut yok denecek kadar az. Bir lüfer akını var. O da çok kıyıdan gidiyor. Sürüler az miktarda olduğu için endüstriyel balıkçılara cevap vermiyor. Çok kıyıdan gittiği için avlayamıyoruz. Böyle olunca bütün balıkçı gemileri hamsiye yöneldi. Hamsi de Karadeniz'de. Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e kadar hamsi var. Karadeniz'de, Marmara'dan daha fazla hamsi popülasyonu var. Marmara denizinde de hamsi var ama daha küçük, büyümedi. Yasal avcılık boyuna ulaşmadığı için gemiler avcılık yapmadı. Herkes Karadeniz'e açıldı. Şu an Batı Karadeniz'den tutun Rize'ye kadar hamsi avcılığı çok yoğun şekilde yapılıyor. Biz de birkaç güne kadar Karadeniz'e gitmeyi hesaplıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ŞU AN MÜSİLAJI HİÇBİR YERDE GÖZLEMLEMİYORUZ'

Müsilajla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karabiber, "Eylül ayının ilk haftası, ayın 10'una kadar Tekirdağ bölgesinde, Erdek tarafında, Çanakkale Boğazı girişine kadar bir müsilaj göründü. Hatta ilginçtir, çok hızlı yayıldı. Yoğun da bir müsilaj belirtisi göründü. Fakat hemen akabinde kestane karası fırtınası vardır. Her yıl eylül sonlarında eser. O fırtınadan sonra bir anda etkisini yitirdi. Şu an müsilaj hiçbir yerde gözlemlemiyoruz. Çok nadiren yine Tekirdağ bölgesinde çok az, bazı bölgelerde müsilaj belirtisi var deniyor ama çok etkisiz" dedi.

'SULARIN SOĞUMASI GEREKİYOR'

Balık avcılığının daha iyi olması için suların soğuması gerektiğini vurgulayan Karabiber, "Balık kış mevsimde iyi av verir. Balıklar şu an daha dağınık. Sular da biraz daha sıcak. Suların soğuması gerekiyor. İlk karlar, yağmurlar yağsın, biraz daha sular soğusun balık avcılığının daha iyi olacağını planlıyoruz. Karadeniz'de zaten şu an iyi bir hamsi popülasyonu var, daha da iyi olacak. Marmara'daki hamsiler de biraz daha büyüyecek. Ege'de de yine bir Yunan tarafından, Cunda adası, Ayvalık taraflarında hamsi görünüyor ama daha çok az. Onlar da daha yoğunlaşacak. Bu Karadeniz'in av baskısını azaltacak, balıkçı gemileri dağılacak. Karadeniz'deki gemilerin bir kısmı Marmara'ya gelecek, bir kısmı Ege'ye gelecek. Suların soğumasından sonra daha iyi, daha verimli, daha güzel bir avcılık olacak" diye konuştu. (DHA)