Son günlerde tartışmalara yol açan ve reşit olmayan bireylerde de kullanımının arttığı belirlenen bahisle ilgili yeni yasal düzenlemeler gündemde.

Adalet, İçişleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları, bahis konusunda teknik çalışmalar yürütüyor. Yapılacak düzenlemelerle birlikte, bahis reklamlarının yasaklanması planlanıyor. Böylece alkol ve sigara reklamlarına uygulanan yasak, bahis için de geçerli olacak.

Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların bahis sitelerine ve uygulamalarına erişiminin engellenmesine yönelik tedbirler de kanun teklifine dahil edilecek.

Yasal düzenlemelerin, doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını da kapsayan kapsamlı bir kanun teklifi çerçevesinde TBMM’ye sunulması planlanıyor.