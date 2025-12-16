Polatlı Belediyesi, kış aylarında ihtiyaç sahibi hemşehrilerine destek olmak amacıyla başlattığı kömür yardımlarını ilçenin tüm mahallelerinde sürdürüyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen dağıtım kapsamında, belediyeye şahsen başvuran ihtiyaç sahibi ailelere kışlık kömürleri evlerine kadar teslim ediliyor. Vatandaşların kış mevsimini daha sıcak ve rahat geçirebilmeleri için gerçekleştirilen çalışmalar, belediyenin sosyal destek politikaları çerçevesinde titizlikle yürütülüyor.

Polatlı Belediye yetkilileri, “İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla kışlık kömür yardımlarımız mahallelerimizde planlandığı şekilde sürdürülüyor. Başvuruda bulunan ailelerimizin evlerine kıymetli yardımlarımızı ulaştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Belediye, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımların devam edeceğini belirterek, başvuruların Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne yapılabileceğini hatırlattı.