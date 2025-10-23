Beyoğlu’nda bir iş yeri sahibini darbettiği gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilen oyuncu Ufuk Bayraktar, 14 Ocak 2026’da İstanbul Adliyesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Olay, 21 Ağustos’ta Beyoğlu’ndaki bir iş yerinde meydana geldi. Bayraktar, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle şikayet edilen iş yeri sahibine saldırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bayraktar ve diğer şüpheli Volkan Akbaş hakkında “iş yerinde birden fazla kişiyle birlikte yağma” suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianameden Detaylar

İddianamede, şüphelilerin müşteki Ahmet P.’ye ait Cihangir’deki işletmeye giderek, iş yerinde oturdukları sırada bazı taleplerde bulundukları kaydedildi. Ufuk Bayraktar’ın telefonunda “Kartlar yeniden dağıtılıyor, oyunda biz de varız” yazısını göstererek, iş yeri sahibinden koruma adı altında para talep ettiği, Ahmet P.'nin bunu kabul etmemesi üzerine baskı kurduğu belirtildi. Bunun üzerine şüpheliler mekandan ayrıldı ancak 20 Ağustos’ta yeniden geldiklerinde Bayraktar, Ahmet P.'ye saldırdı ve yumruk attı. Doktor raporuna göre, yaralanma hayati tehlike oluşturmayacak şekildeydi.

İddianamede, Bayraktar’ın ifadesinde, müştekiden zorla para talep etmediğini, sözlerinin çarpıtıldığını ve darp kastı taşımadığını belirttiği aktarıldı. Diğer şüpheli Volkan Akbaş da suçlamaları reddetti. Tanık Taylan K., şüphelilerin eylemlerini doğrulayan ifadeler verdi.

Olay sonrası Ahmet P., ek beyanda bulunarak Ufuk Bayraktar’ı yanlış anlamış olabileceğini ve şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.

14 Ocak 2026’da görülecek ilk duruşmada, oyuncu Ufuk Bayraktar hakkındaki iddialar hakim karşısında değerlendirilecek.