Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Millet Kıraathanesi’nde ders çalışan ve kitap okuyan gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin ve öğrencilerin sessiz, sakin bir ortamda ders çalışabilmeleri için ilçeye 7 farklı Millet Kıraathanesi kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Çetin, sınavlara hazırlanan ve kitap okuyan gençleri ziyaret ederek sohbet etti.

Kıraathanelerin yalnızca birer kütüphane olmadığını vurgulayan Başkan Çetin, “Millet Kıraathanelerimiz aynı zamanda düşünce, öğrenme ve paylaşım mekânlarıdır. Gençlerimizin burada verimli vakit geçirmesi bizleri mutlu ediyor. Haftanın her günü açık olan kıraathanelerimize kitap okumak ve ders çalışmak isteyen tüm gençleri bekliyoruz. Her zaman onların yanında olmaya ve fikirlerini dinlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyareti sırasında gençlerin dikkatini dağıtmamaya özen gösteren Başkan Çetin, kısa süreli sohbetlerle moral verirken, öğrencilerin gün boyunca ücretsiz çay ve çorba ikramlarından da faydalanabildiğini belirtti.