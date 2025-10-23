MKE Ankaragücü Spor Kulübü 44. Başkanı Gazi Ercüment Tekin, bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Kongre öncesinde yaptığı açıklamayla başkanlığa yeniden aday olmayacağını duyurdu.

Tekin, görev süresi boyunca kulübe büyük bir özveriyle hizmet ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bugün gerçekleştireceğimiz Olağanüstü Kongrede aday değilim. Başkanlık sürem boyunca insanüstü bir gayretle şanlı armamıza hizmet ettim. Bu süreçte hayata sadece Ankaragücü penceresinden baktım. Kendiniz kadar emin olabilirsiniz ki, Ankaragücü’müzün bir kuruşuna dahi leke getirtmedik. Taraftarımızın başını öne eğecek hiçbir işin içinde olmadım. Dünümüzden daha iyi bir bugün için son ana kadar çalıştık. Hiç kimsenin aday çıkmadığı bir dönemde, Ankaragücü’müzü sahipsiz bırakmadık. Bu süreçte başta Onursal Başkanımız Sayın Mehmet Yiğiner olmak üzere; tüm yönetim kurulu üyelerime, hocamıza, teknik ekibimize, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarımıza ve desteğini esirgemeyen büyük taraftarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal ediniz. Benden yana helali hoş olsun. Bugünkü kongremizin camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm adaylara başarılar diliyorum."