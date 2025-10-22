TFF Süper Lig’in 3’üncü hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor’u 2-0 mağlup etti. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar, Ndidi ve Abraham’ın golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Maçın 21. dakikasında Orkun’un soldan kullandığı köşe atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Ndidi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Beşiktaş, 73. dakikada Abraham’ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Rashica’nın uzun pasında kaleci Deniz’in kontrol edemediği topu takip eden Abraham, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

Kalan dakikalarda her iki ekip de gol pozisyonları bulsa da skor değişmedi ve karşılaşma Beşiktaş’ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş, Süper Lig’de puanını artırırken, Konyaspor evinde kritik puan kaybı yaşadı.