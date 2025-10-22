UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Bodo/Glimt’i konuk etti ve sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Maça hızlı başlayan Galatasaray, 3. dakikada Osimhen’in ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşla 1-0 öne geçti.

dakikada Osimhen, Bodo/Glimt savunmasının hatasını değerlendirerek farkı 2’ye çıkardı: 2-0. İlk yarının sonlarına doğru konuk ekip bazı pozisyonlar bulsa da gol atamadı ve ilk 45 dakika Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Galatasaray, 60. dakikada Osimhen’in kazandırdığı topu ceza sahasına giren Yunus Mallı ağlarla buluşturarak skoru 3-0 yaptı. Konuk ekip 76. dakikada Helmersen’in kafa golüyle farkı 2’ye indirdi: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray sahasında Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 6’ya yükseltti, Norveç ekibi ise 2 puanda kaldı.