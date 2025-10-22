Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks’un (World Boxing) açıkladığı kadınlar dünya sıralamasında 51 kiloda birinci sırada yer aldı. ABD merkezli Dünya Boks’un Instagram hesabından yapılan paylaşımda, sıkletlerinde ilk 10’a giren kadın boksörler açıklandı.

Çakıroğlu’nun ardından 51 kiloda Kazakistanlı Alua Balkibekova ikinci, Finlandiyalı Pihla Kaivo Oja üçüncü oldu.

Diğer milli sporcuların sıralamaları ise şu şekilde:

Büşra Işıldar 75 kiloda ikinci,

Hatice Akbaş 54 kiloda üçüncü,

Esra Yıldız 57 kiloda dördüncü,

Şeyma Düztaş +80 kiloda dördüncü,

Busenaz Sürmeneli 65 kiloda beşinci,

Elif Güneri 80 kiloda beşinci,

Sema Çalışkan 70 kiloda altıncı sırada yer aldı.