Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, Konya’da düzenlenen “Huzur Vakti” yürüyüşü ile başladı. Tören kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar, manevi atmosferde gerçekleştirilen etkinliklerde bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Konya Valisi İbrahim Akın, Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, merkez ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş, ilk olarak Şems-i Tebrizi Türbesi’nde buluştu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından düzenlenen dua merasiminden sonra katılımcılar, Mevlana Caddesi üzerinden Mevlana Müzesi’ne “Huzur Vakti” temasıyla yürüdü.

Mevlana Müzesi’ne varıldığında Hazreti Mevlana’nın sandukası başında yeniden Kur’an-ı Kerim okundu ve Mevlevi geleneğinin önemli ritüellerinden Gülbang duası gerçekleştirildi.

Anma Etkinlikleri Başladı

Mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vefatının 752. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenleri, 7-17 Aralıktarihleri arasında çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu’nda her akşam sanatçı Ahmet Özhan tasavvuf müziği konseri verecek. Törenler kapsamında ayrıca her akşam Mevlevi Ayin-i Şerifi icra edilecek.

Mevlana Meydanı, Mevlana Kültür Merkezi ve Taşbina Kültür Merkezi’nde panel, sergi, söyleşi, atölye çalışmaları ve konserler düzenlenerek ziyaretçilere geniş bir etkinlik programı sunulacak.