Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından evde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenilen kokain ve marihuana ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 02 Aralık Salı günü saat 19.30 sıralarında Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenledi. Girilen evde Z.A. isimli şüpheli yakalandı.

YAKLAŞIK 10 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Evde yapılan aramalarda 2 kilo 183 gram kokain, 1 kilo 324 gram marihuana, bir miktar kubar, 20 adet uyuşturucu hap, 1 litre amonyak, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Diğer yandan gözaltına alınan Z.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Z.A. çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)