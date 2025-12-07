Niğde-Ulukışla kara yolunun Bahçeli mevkisinde gece saatlerinde S.B.'nin (34) direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, takla atarak devrildi.

Kazada araçtaki A.E. (36) hayatını kaybetti, sürücü S.B. ile yanındaki 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Bu kazadan yaklaşık 2 saat sonra Niğde-Kayseri kara yolunda E.A. (31) yönetimindeki otomobil, refüjdeki demirlere çarptı. Kazada sürücü E.A. ile yanındaki A.Ç. (38) hayatını kaybetti, Y.D. (35) ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, kazalarla ilgili inceleme başlattı. (DHA)