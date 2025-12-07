Keçiören Belediyesi tarafından kapsamlı bir yenileme sürecinden geçirilen Yasemin Adar Spor Salonu, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan’ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle yeniden hizmete kazandırıldı. Kadınlar ve kız çocukları için sağlıklı yaşam ve spor olanaklarını artırmayı hedefleyen tesis, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde kapılarını vatandaşlara açtı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış programına; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı ve milli güreşçi Yasemin Adar, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül ile birlikte birçok sporcu, antrenör, muhtar, siyasi parti temsilcisi ve vatandaş katıldı.

“Kadınlarımıza yeni bir yaşam alanı sunuyoruz”

Açılışta konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, adı verilen spor salonunun kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yenilenmiş hâliyle mahallemize kazandırdığımız Yasemin Adar Spor Salonu’nun, taşıdığı isimle de hem değer kazandığını hem de ilham vereceğini düşünüyoruz. Türk sporuna önemli başarılar kazandıran Yasemin Adar, milletimize büyük gurur yaşatmıştır. Aynı motivasyonu bu merkezde spor yapan kadınlarımızın da hissedeceğine inanıyoruz. Bizim için önemli olan, söz verdiğimiz gibi halkımıza hizmetkâr olmak ve bu eserleri en iyi şekilde tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına sunmaktır. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene!”

“Tesisin adımı taşıması benim için büyük bir onur”

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Adar ise, kendi adını taşıyan spor salonunun açılışında bulunmaktan duyduğu gururu dile getirerek şunları söyledi:

“Bu tesisin kadınların sporla buluşması için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Sporda elde ettiğim başarıların temelinde, kadınlara fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerine olan inancım yatıyor. Bu spor salonunun da birçok kadına ilham olacağına yürekten inanıyorum. Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mesut Özarslan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“Kadınlara özel bir tesisin bu günde açılması anlamlıdır”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy ise Dünya Kadın Hakları Günü’nde kadınlara özel bir tesisin açılmasının önemine dikkat çekerek, Atatürk’ün Türk kadınlarına tanıdığı hakları hatırlattı ve “Bu hizmetin Başkent’te hayata geçirilmesi ayrıca kıymetlidir.” dedi.

“Keçiören’e ciddi bir dinamizm kazandırıldı”

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç da konuşmasında, Başkan Özarslan’ın Keçiören’e özellikle spor alanında büyük katkılar sunduğunu belirtti. Tesisin Yasemin Adar’ın ismini taşımasının gurur verici olduğunu söyleyerek hayırlı olmasını diledi.

“Türk güreşi adına gurur verici bir gün”

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Yasemin Adar’ın adının tesiste yaşatılmasının büyük anlam taşıdığını ifade ederek, Başkan Özarslan’ın spora verdiği desteği takdirle karşıladığını söyledi.

Ücretsiz eğitimlerle kadınlara özel spor imkânı

Kafkas Mahallesi’nde yer alan Yasemin Adar Spor Salonu, modern ekipmanlarla yenilenerek kadınların pilates, zumba ve taekwondo gibi farklı branşlarda spor yapabilecekleri şekilde düzenlendi. Kız çocukları için karate, taekwondo ve judo eğitimleri sunulacak. Uzman antrenörler eşliğinde ücretsiz ve güvenli bir spor ortamı oluşturulan tesiste, kadınların sosyal etkileşim içinde sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmesi amaçlanıyor.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

Tesisin yenilenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, “Başkanımızdan Allah razı olsun, kadınlar için çok güzel bir spor merkezi oldu.” sözleriyle teşekkürlerini iletti.

Programın sonunda Başkan Mesut Özarslan, milli güreşçi Yasemin Adar’a plaket ve Atatürk portresi takdim etti.