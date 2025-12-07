HBO Max ve Netflix en az 2026’nın sonuna kadar ayrı çalışacak

Netflix’in açıklamasına göre birleşmenin resmileşmesi için düzenleyici kurumların ve hissedarların onayı gerekiyor. Bu sürecin 12–18 ay sürmesi bekleniyor. Yani iki şirketin tek çatı altında toplanması en erken Aralık 2026, hatta 2027 yazına sarkabilir.

Bu süre boyunca:

Netflix ile HBO Max ayrı platformlar olarak devam edecek.

Mevcut abonelik planları ve içerik kütüphanesi değişmeyecek.

Harry Potter, DC Evreni, Friends gibi dev markalar Netflix orijinalleriyle ancak kapanış sonrası aynı platformda buluşacak.

“Tekelleşme kabusu” uyarısı: Siyasi kanat ayakta

Satın alma duyurusu, ABD’de siyasi cephede sert tepkiler doğurdu.

Senatör Elizabeth Warren , anlaşmanın Adalet Bakanlığı tarafından incelenmesini istedi ve birleşmeyi “tekelleşme kabusu” olarak tanımladı.

Temsilciler Meclisi üyesi Pramila Jayapal ve Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, birleşmenin tüketiciye daha yüksek ücret ve daha az seçenek olarak geri dönebileceğini söyledi.

Netflix cephesi: “Tüketici ve yaratıcı dostu bir süreç”

CEO Ted Sarandos, tüm eleştirilere rağmen düzenleyici onayından emin olduklarını belirtti. Netflix’in Warner Bros. filmlerini sinemalarda göstermeye devam edeceğini, ancak vizyon sürelerinin kısalabileceğini de ifade etti.

Bir diğer dikkat çekici nokta ise içerik devinin, bu birleşmeyle elde edeceği büyük katalogu yapay zeka projelerinde kullanabileceğine dair kulis bilgileri. Disney’in kısa süre önce attığı AI adımlarının ardından Netflix’in de benzer bir yola girmesi sektörde “yeni bir yarış mı başlıyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

Fiyatlar şimdilik sabit ama…

Analistler, şirketin “bugün hiçbir şey değişmeyecek” vurgusuna rağmen, birleşme tamamlandığında fiyat artışının kaçınılmaz olabileceğini söylüyor.

Yayıncılık sektöründe taşların yeniden oynayacağı kesin. Ancak bu dev birleşmenin tüketiciye mi yoksa şirketlere mi yarayacağı konusunda tartışma büyüyor.