Leavitt, Güney Kore’de gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Trump’ın 30 Ekim Perşembe günü Şi Cinping ile ikili bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü, görüşmenin bölgesel güvenlik, ticaret ilişkileri ve küresel ekonomik istikrar konularında önemli mesajlara sahne olacağını belirtti.

APEC Zirvesi’nde Kritik Buluşma

Bu yıl Güney Kore’nin ev sahipliğinde düzenlenen APEC Zirvesi, Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Trump-Şi görüşmesinin, ABD-Çin ilişkilerinde son dönemde yaşanan gerilimleri azaltma yönünde önemli bir diplomatik adım olması bekleniyor.

Uzmanlar, zirvede yapılacak ikili temasların, küresel ticaret dengeleri ve jeopolitik istikrar açısından da kritik rol oynayacağı görüşünde.