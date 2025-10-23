Yeşilçam döneminin sevilen yüzlerinden biri olan Neşe Aksoy’un vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Bir kızı bulunan Aksoy’un, yarın İzmir’de toprağa verileceği belirtildi.

Neşe Aksoy kimdir?

1966 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Neşe Aksoy, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1970’li yıllarda Yeşilçam’da kamera karşısına geçen Aksoy, “Kızlar Sınıfı Yarışıyor” ve “Lodos Zühtü”filmlerindeki performansıyla dikkat çekti.

Başrollerinde Tarık Akan ve Fikret Hakan’ın yer aldığı “Arkadaşım” filmiyle geniş kitlelerce tanınan sanatçı, sinema kariyerinin ardından İngiltere’de resim eğitimi alarak sanat yaşamına farklı bir yön verdi. Aksoy, yurt içinde ve dışında çok sayıda resim sergisi açtı.

Neşe Aksoy’un vefatıyla birlikte Yeşilçam, bir değerli ismini daha kaybetti.