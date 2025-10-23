Kırşehir'de jandarma ekiplerinin 2 farklı operasyonunda 4 tüfek, 5 tabanca ve 102 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce önleyici kolluk devriyesi kapsamında, denetim ve kontrol faaliyetleri yürütüldü.

Kaman'da M.G ve E.G'nin ikametlerinde yapılan arama tamamı ruhsatsız 4 av tüfeği, 3 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 92 fişek ele geçirildi.

Kent merkezi yakınlarında yapılan yol uygulamasında ise M.O.D. ve N.K'nin üst aramalardan ruhsatsız 2 tabanca, 2 şarjör ve 10 fişek yakalandı.

Ruhsatsız silahlar ve beraberindekileri muhafaza altına alan ekipler, şüpheli 4 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlattı.

