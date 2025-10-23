Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’de ‘mutlak butlan’ kararı çıkması durumunda partinin başına gelecek heyeti cunta heyeti olarak kabul edeceğini açıkladı. Özcan, mahkeme böyle bir karar verirse partisindeki üyeliğini askıya alacağını belirtti. Başkan Özcan, partinin yönetim değişikliği durumunda ise yeni seçilen heyet göreve gelince yeniden CHP üyeliğine döneceğini söyledi.

Bolu’ya Yeni Turizm ve Gastronomi Tesisi

Özcan, Bolu Belediyesi tarafından Nilüfer Park’ta daha önce kafe olarak kullanılan binanın, BolSev Vakfı aracılığıyla yenilenerek belediyeye ait restoran olarak hizmete açıldığını duyurdu. Tesiste gazetecilerle bir araya gelen Başkan Özcan, tesisin tamamen vakıf tarafından tefriş edildiğini belirtti ve Bolu’nun turizm potansiyeline dikkat çekti:

Günlük ortalama 8 bin turistin Bolu merkeze geldiğini,

Abant, Gölcük ve Yedigöller gibi destinasyonlardan gelen turistlerin yılda milyonlarca kişiyi buluşturduğunu,

Yeni tesisin özellikle yöresel ürünler ve Bolu gastronomisinin tanıtılması için önemli olduğunu vurguladı.

Mutlak Butlan Kararına İlişkin Açıklamalar

Özcan, CHP kurultayına ilişkin 24 Ekim’de görülecek davaya dair de değerlendirmelerde bulundu:

Mutlak butlan kararı verilmesini hukukçu olarak beklemediğini ,

Mahkemenin kararını bir an önce açıklaması gerektiğini, sürecin uzamasının ekonomik ve siyasi belirsizlikler yarattığını belirtti, Yedigöller Milli Parkı'nda sonbahar bir başka! İçeriği Görüntüle

“Türkiye’de artık garip durumlar yaşanıyor. Bazı illerde il başkanlığı konusunda çelişkili kararlar var. Parti üyeleri ve delegeler hangi genel başkanı seçeceklerini kendileri belirlemeli” dedi.

Parti Üyeliğini Askıya Alma Kararı

Bolu Belediye Başkanı Özcan, mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve gelmesi durumunda CHP üyeliğini askıya alacağını söyledi:

“Bu heyeti bir siyasi cunta olarak kabul ederim ve partinin başından gidinceye kadar üyeliğimi askıya alırım. Görev değişikliği olduğunda yeniden CHP’ye döneceğim” ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan, açıklamalarıyla hem CHP içindeki tartışmalara hem de Bolu’nun turizm yatırımlarına dair önemli mesajlar verdi.