Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yılı, Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanacak.

100 Yıllık Cumhuriyet Tangoları Konseri

28 Ekim 2025 Salı günü saat 20.30’da 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde “100 Yıllık Cumhuriyet Tangoları” konseri gerçekleştirilecek. Etkinlikte Etimesgut Belediyesi Çok Sesli Kadınlar Korosu, şef Ahmet Murat Gedikli yönetiminde sahne alacak. Konserde mezzo soprano Ferda Yetişer ve bariton Kamil Kaplan performans sergilerken, dans gösterilerini İpek Sarılar ve Uğur Uysal sunacak. Işık tasarımı Zeynel Işık tarafından yapılacak.

Cumhuriyet Bayramı Anma Töreni

Kutlamalar, sabah saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı önünde anma ve saygı duruşu ile başlayacak.

Ahi-Kent Lokantası Açılışı

Saat 12.00’de, Etimesgut Belediyesi’nin sosyal projelerinden Ahi-Kent Lokantası açılacak. Hikmet Özer Caddesi No:6 adresinde hizmete girecek lokanta, uygun fiyatlı ve kaliteli yemek imkânı sunacak.

Levent Yüksel Konseri

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, akşam saat 20.00’da Tunahan Kapalı Pazar Yeri’nde Levent Yüksel konseri ile devam edecek. Sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirecek.

Etimesgut Belediyesi, 102. Cumhuriyet Yılı etkinlikleri kapsamında müzik, dans ve sosyal projeler ile gün boyu programlar sunacak.