Kocaeli’nin İzmit ilçesinde geçtiğimiz 15 Ekim’de bir iş yerinin kurşunlanması olayı sonrası polis ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı kişileri tespit etmek için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki 70 farklı iş yeri kamerasını inceledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırının, cezaevinde bulunan U.Ö. ve yurt dışında firari olarak aranan M.K. tarafından yönetilen bir suç örgütü adına gerçekleştirildiği belirlendi.

Eş Zamanlı Operasyonlar ve Gözaltılar



Kocaeli ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 14 şüpheli yakalandı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “Silahlı tehdit”, “Mala zarar verme” ve “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarından adli işlem başlatıldı.

12 Şüpheli Tutuklandı



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.T. ve A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.