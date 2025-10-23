Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kıyı Ege’de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların, gece saatlerine kadar Manisa ve Aydın’ın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Ege ve Trakya’da kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji verilerine göre, Edirne ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı, Balıkesir’in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde de gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. Ayrıca, yetkili mercilerden yapılacak yeni uyarıların yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar uyardı: Dikkatli olun

Meteoroloji uzmanları, özellikle Ege kıyıları ve Trakya bölgesinde yaşayan vatandaşların akşam saatlerinden itibaren dış mekân aktivitelerini sınırlamaları ve su taşkınlarına karşı önlem almaları gerektiğini belirtiyor.