İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretlerinin Türkiye’nin dış politikasında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Duran paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, mevkidaşlarının davetlerine icabetle dost ve kardeş ülkeler Kuveyt, Katar ve Umman’a gerçekleştirdiği resmî ziyaretler, Türkiye’nin bölgesel vizyonuna yeni bir dinamizm kazandırmıştır” ifadelerini kullandı.

Stratejik Alanlarda İş Birliği Güçleniyor

Ziyaretlerde, ticaret, enerji, savunma sanayii ve yatırım alanlarında iş birliğini derinleştirecek önemli adımlar atıldı. Ayrıca, görüşmelerde bölgesel barış, istikrar ve ortak hedefler üzerinde güçlü bir mutabakat sağlandığı bildirildi.

Uluslararası Meseleler Ele Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temaslarında, Gazze’deki insani kriz, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve küresel adaletin tesisi gibi uluslararası meseleler de gündeme geldi. Türkiye’nin barış, vicdan ve hakkaniyet eksenli diplomasi anlayışıbu görüşmelerde güçlü biçimde vurgulandı.

Körfez Ülkeleriyle Stratejik Ortaklık Derinleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde imzalanan muhtelif anlaşmalar, Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle stratejik ortaklığını daha da pekiştirdi. Duran, bu anlaşmaların karşılıklı güven ve dayanışmanın yeni bir sayfasını açtığını belirtti.

“Türkiye’nin Barış ve İş Birliği Ekseni Güçleniyor”

İletişim Başkanı Duran, “Bu ziyaretler, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde Türkiye’nin dostluk köprülerini güçlendiren, barış ve iş birliği eksenli dış politikasının somut bir yansıması olmuştur” dedi.