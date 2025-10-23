Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Umman’da gerçekleşen resmi temaslarda, Türkiye ve Umman arasındaki endüstriyel işbirliği ile bilim, teknoloji ve yenilik alanlarındaki anlaşmaları duyurdu.

Kacır, görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak sanayi bölgeleri, Ar-Ge projeleri ve teknoparklar konusunda işbirliğini geliştirmek için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Toplantılar çerçevesinde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais bin Mohammed Al Yousef ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Kacır, şunları kaydetti:

“Umman ile ticaret hacmimizi büyütecek, sanayi, teknoloji ve yenilik odaklı ortak yatırımların önünü açacak güçlü adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

İki ülke arasındaki işbirliği hedefleri:

Ortak sanayi bölgeleri kurulması

Ar-Ge projeleri ve teknopark işbirlikleri

Sanayi, teknoloji ve yenilik alanında ortak yatırımların teşviki

Bu anlaşmalar, Türkiye ile Umman arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

