UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Alman ekibi Stuttgart’ı 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu, penaltıdan kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, grup puanını 6’ya yükseltti.

Maçın Detayları

Karşılaşmada Danimarka Futbol Federasyonu’ndan hakem Jakob Kahlet düdük çaldı. Fenerbahçe ilk 11’i şu şekildeydi: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri.

Stuttgart ise Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan Karazor, Stiller, Bouanani, Tomas, Mittelstadt, El Khannous 11’iyle sahadaydı.

Gol ve Kritik Anlar

34’üncü dakika: Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında Skriniar , Stiller’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi . Kerem Aktürkoğlu , sağ köşeye yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

60. dakikada Nene’ye yapılan faul sonrası penaltı kararı önce verildi ancak VAR uyarısıyla iptal edildi.

66. dakikada Edson Alvarez’in müdahalesi sonrası verilen penaltı kararı da VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

69. dakikada İsmail Yüksek’in şutu az farkla auta çıktı.

Maç boyunca Fenerbahçe rakip kalede etkili ataklar gerçekleştirdi ve karşılaşmayı 1-0’lık skorla tamamladı.