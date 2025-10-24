Samsunspor Avrupa’da Tarih Yazıyor

UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftasında Samsunspor, Dinamo Kiev’i 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek taraftarına unutulmaz bir gece yaşattı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, hem takımıyla hem de taraftarla gurur duyduğunu söyledi.

“Buralara geldiğimizde kimse bize inanmıyordu, şans vermiyordu. ‘Samsunspor’un ne işi var Avrupa’da?’ diyorlardı. Ama bugün herkes gördü; Samsunspor efsanesi geri geliyor. Çok çalışıyoruz, planlı ilerliyoruz ve yıldız olacak oyuncular transfer ediyoruz. Bugün sahada bunu herkes gördü,” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, tribünlerdeki desteğe de dikkat çekerek, “13 bin 800 taraftarımız 90 dakika boyunca inanılmaz bir atmosfer yarattı. Bugün Türkiye’ye bir gurur gecesi yaşattık,” dedi.

“Avrupa’da Hedefimizi Büyüttük”

Samsunspor’un hem ligde hem de Avrupa’da hedeflerinin büyük olduğunu belirten Başkan Yıldırım, “27 yıl sonra Avrupa kupalarındayız. Evimizde ilk maçı 3-0 kazandık. Malta’da da kazanarak 9 puanla bir üst tura çıkmayı hedefliyoruz. Avrupa’daki ilk hedefimiz son 24’tü, şimdi son 8’i hedefliyoruz. Bu takım bunu başaracak güçte” dedi.

Yıldırım, Türk futbolunun Avrupa’daki başarılarına da değinerek, “Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’un aynı haftada kazandığı bu galibiyetlerle ülkemize 9 puan kazandırdık. Bu sadece Samsunspor’un değil, Türk futbolunun gururu” ifadelerini kullandı.

“Samsunspor Ailesi Büyüyor”

Başkan Yıldırım, takım içindeki birlikteliğe de vurgu yaparak, “Oyuncularımız inanılmaz bir aile oldular. Maç öncesi hepsiyle görüştüm, başarı diledim. ‘Başkanım biz gerekeni yapacağız’ dediler ve yaptılar. Bu aidiyet duygusu bizi başarıya taşıyacak,” dedi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da maçı izlemeye geldiğini belirten Yıldırım, “Kendisiyle Süper Kupa maçları üzerine konuştuk. Samsun-Trabzon dostluğu adına da güzel bir mesaj verdik. Bugün bizimle birlikteydi, bu bizi çok onurlandırdı,” diye konuştu.