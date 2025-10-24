Ankara’da bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Ankara Kukla Festivali, Bulgaristanlı sanatçı Desislava Mincheva’nın “Erik Çöpü” adlı sessiz performansıyla başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Büyük Salon’da gerçekleşen açılış, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan sanatseverin ilgisini topladı. Festival, 4 gün boyunca yurt içinden ve yurt dışından katılan ekiplerle izleyicilere kukla sanatının büyüsünü yaşatacak.

“Kukla sanatı sınır tanımaz”

Festival Direktörü, Tiyatro Tempo Müdürü ve kukla sanatçısı Marina Yüce, etkinliğin her yıl ekim ayında düzenlendiğini belirterek, kukla sanatının farklı kültürleri bir araya getiren güçlü bir ifade biçimi olduğunu söyledi.

“Biz kukla sanatçıları olarak birçok ülkeye davet alıyor, farklı sahnelerde oyunlarımızı sergiliyoruz. Ankara seyircisinin de bu eşsiz sanatla buluşmasını istedik. İnsanlar bu sanatın büyüsünü keşfetsin; çünkü kukla alanında sınır yoktur,” dedi.

6 ülkeden sanatçılar sahnede

Festivalin bu yıl Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Kazakistan, Moldova, Özbekistan ve Romanya’dan sanatçıları ağırladığını belirten Yüce, “Bu yıl festival 4 gün sürecek ama dolu dolu geçecek. Açılışı ‘Erik Çöpü’ adlı sessiz komediyle yaptık. Ayrıca Kazakistan’dan ‘Küçük Prens’, Moldova’dan ‘Prenses Benek’ gibi başarılı oyunlar da sahnelenecek” dedi.

Alanya Belediye Tiyatrosu’nun geçen yıl ödül kazanan “Yaşlı Adam ve Deniz” oyunuyla sahne alacağını, Tiyatro Tempo’nun da kendi yapımı olan “Hokus Pokus Bir Öykü” adlı oyunu sahneleyeceğini açıkladı.

“Kuklalar sadece çocuklar için değil”

Kukla sanatının yalnızca çocuklara hitap eden bir tür olmadığını vurgulayan Yüce, “Kukla her yaşa, her ruha dokunabilir. Yetişkinler de bu sanatın içinde kendilerini buluyor. Festivali daha çok insanın keşfetmesini istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Festival, 26 Ekim’de Tiyatro Tempo’nun Mesafe Sahne’de oynayacağı “Hokus Pokus Bir Öykü” oyunuyla sona erecek.