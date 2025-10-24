TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında, vakıflara ilişkin düzenlemeleri içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni görüşmek üzere toplandı. Görüşmelerin ardından, “Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) arasında Ankara’da UNRWA Ofisinin Kurulmasına Dair Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi” ele alındı.

Teklif, tüm siyasi partilerin ortak kararıyla oy birliğiyle kabul edildi.

Filistin için Ortak Tavır: “İnsani Bir Sorumluluk”

Genel Kurul’da söz alan parti temsilcileri, Filistin’de yaşanan insani dram karşısında Türkiye’nin attığı adımı önemli bulduklarını ifade etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, “Gazze’de açlıktan kırılan, topraklarından sürülen masum insanlar için elimizden geleni yapmak insanlık görevidir. Filistin için atılan her adımın arkasındayız.” dedi.

DEM Parti Milletvekili Salihe Aydeniz ise Filistin meselesini “insani bir sorumluluk” olarak gördüklerini vurgulayarak, “Birleşmiş Milletler’in etkisiz kaldığı bir dönemde, Türkiye’nin bu yönde attığı adım değerlidir. Milyonlarca Filistinlinin yaşam hakkına katkı sunmak insani bir görevdir.” ifadelerini kullandı.

“Yaşasın Nehirden Denize Özgür Filistin”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirerek, “BM ve diğer kuruluşlar yaptırım güçlerini yeniden devreye sokmalıdır. Gazze yeniden inşa edilmeli, Türkiye üzerine düşen tüm desteği vermeye hazırdır.” açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise Filistin davasının Türkiye için tarihi bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Bu anlaşma Filistin davasına önemli katkı sağlayacak. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Filistin’in yanında olmaya devam edecek. Yaşasın nehirden denize özgür Filistin, yaşasın Mescid-i Aksa.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Anlaşma Filistin Dayanışmasını Güçlendirecek

Türkiye’de açılacak UNRWA Ofisi, Filistinli mültecilere yönelik insani yardımların koordinasyonunu güçlendirmeyi ve bölgesel destek ağını genişletmeyi hedefliyor.

TBMM’de kabul edilen bu karar, Türkiye’nin Filistin halkına verdiği desteğin kurumsal bir yapıya kavuşması açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.