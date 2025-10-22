Mamak Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji verimliliğini artırmak amacıyla yeni bir proje hayata geçirdi. Durali Alıç Mahallesi’nde bulunan Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nun çatısına kurulan güneş enerjisi santrali (GES), 8 Ekim 2025 itibarıyla elektrik üretimine başladı.

Santralde, her biri 455 watt peak (Wp) gücünde olan 2 bin 432 adet güneş paneli yer alıyor. Ayrıca, 100 kilowatt (kW) gücünde 10 adet inverter sistemi de kuruldu. 960 kilowatt (kWp) kurulu güce sahip tesisin, günlük ortalama 4 megawatt saat (MWh) enerji üretmesi hedefleniyor.

3,5 yılda yatırım maliyetini karşılayacak

Mamak Belediyesi’nin kurduğu GES’in, yaklaşık 3,5 yıl içinde yatırım maliyetini amorti etmesi bekleniyor. Santral, Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nun enerji ihtiyacını tamamen karşılayacak. Ayrıca yapılan bağlantı anlaşmaları kapsamında üretilen fazla enerji piyasaya arz edilerek gelir elde edilecek.

Yıllık 750 ton karbon salımı engellenecek

Tesisin yıllık ortalama 1.460 MWh yenilenebilir enerji üretmesi öngörülüyor. Bu üretimle yılda yaklaşık 750 ton karbondioksit salımının önüne geçilmesi planlanıyor.